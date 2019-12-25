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В среду в Ленобласти будет холодная ночь и до +25 днем
Сегодня, 16:20
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lizapoluda

В среду в Ленобласти будет холодная ночь и до +25 днем

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Ветер в течение суток будет слабым.

В среду, 19 августа, в Ленинградской области будет безоблачная и безветренная погода. Несмотря на осенние холода и туман ночью, после рассвета будет по-прежнему тепло. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Так, в темное время суток синоптики прогнозируют температуру от +2 до +7 и до +12 на водоемах. Днем столбик термометра достигнет +25 градусов. 

Ночью ветер будет слабым, а днем - восточный, его скорость составит от 3 до 7 м/с.

Атмосферное давление повысится.

Ранее мы рассказали о том, что предприятия Ленобласти получат выплаты за организацию общественных работ.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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