В среду в Ленобласти будет холодная ночь и до +25 днем

В среду, 19 августа, в Ленинградской области будет безоблачная и безветренная погода. Несмотря на осенние холода и туман ночью, после рассвета будет по-прежнему тепло. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
Так, в темное время суток синоптики прогнозируют температуру от +2 до +7 и до +12 на водоемах. Днем столбик термометра достигнет +25 градусов.
Ночью ветер будет слабым, а днем - восточный, его скорость составит от 3 до 7 м/с.
Атмосферное давление повысится.
Ранее мы рассказали о том, что предприятия Ленобласти получат выплаты за организацию общественных работ.
Фото: Pixabay
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