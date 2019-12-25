В среду улицы Петербурга убирали около тысячи машин

Ночью город убирали 815 единиц техники и 312 дворников.

В среду, 10 марта, улицы Петербурга убирают 862 машины и 1 235 работников, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

За аллеями, бульварами, садами и парками следили 92 машины и 466 работников ручного труда. Службы обрабатывают дороги противогололедными материалами, чтобы предотвратить появление гололедицы. Так, за прошедшие сутки было использовано 483 тонны песко-соляной смеси.

Кроме того, с начала зимы было собрано более 1,28 миллиона кубометров снега.

Ранее мы писали, что потепление в Петербурге можно ожидать с середины марта.

Фото: Piter.TV