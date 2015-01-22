За сутки в Петербурге выпало 77% всей сентябрьской нормы осадков

Новый суточный рекорд сентября: 44 мм дождя за 24 часа.

За минувшие сутки в Петербурге выпало 44 мм осадков — 3 мм ночью и 41 мм днём. Это 77% от всей сентябрьской нормы, сообщил ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. Он уточнил, что данный показатель стал не только новым суточным рекордом по количеству осадков, но и абсолютным суточным рекордом сентября за всю историю метеонаблюдений.

Прежний максимум принадлежал одному из дней сентября 1912 года и составлял 34 мм.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Колесов подвел погодные итоги лета в Петербурге.

Фото: Piter.TV