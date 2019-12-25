В среду Петербург немного обогреет солнцем

Во второй половине дня солнце сменится тучами и дождем.

В среду, 13 мая, в Петербург ненадолго вернется солнце: приятная глазу погода без осадков продержится первую половину дня. Ближе к вечеру солнце сменится облаками и небольшим дождем. Об этом сообщили специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что несмотря на солнце, в городе будет прохладно, особого потепления ждать не придется. Днем воздух прогреется максимум до +12 градусов, ночью похолодает до +2...+4 градусов. Ветер в среду придет с запада и юго-запада и будет несильным – 3-8 м/с. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, Петербург затянет облаками. Потепление может прийти в город только в конце следующей недели, к тому же, до этого времени придется мириться с кратковременными дождями.

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