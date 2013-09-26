В среду похолодание в Петербурге продолжится

Температурный фон окажется заметно ниже, чем накануне.

В среду, 14 апреля, на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние тыловая, холодная часть циклона. В таких условиях похолодание в городе продолжится, пройдут кратковременные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня окажет заметно ниже, чем накануне, и будет близок к своей климатической норме. Столбики термометров в городе покажут +8…+10 градусов, в Ленобласти +6…+11. Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Роспотребнадзор проверил воздух рядом со сгоревшей "Невской мануфактурой".

Фото: Piter.TV