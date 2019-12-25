Роспотребнадзор проверил воздух рядом со сгоревшей "Невской мануфактурой"

Пробы были взяты 12 и 13 апреля.

В пробах воздуха, взятых рядом со сгоревшим зданием "Невской мануфактуры", не обнаружили превышения загрязняющих веществ. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Первые пробы воздуха на исследование взяли во время пожара, 12 апреля. Повторные – 13 апреля в 8:00. Во всех отобранных пробах не нашли превышения по гигиеническим нормативам, воздух безопасен для здоровья населения. Ситуация остается на контроле ведомства.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" разгорелся 12 апреля. При тушении огня погиб сотрудник МЧС, еще трое пострадали. После случившегося задержали гендиректора "Невской мануфактуры" и его заместителя по делу о причинении смерти по неосторожности.

Место пожара посетил губернатор Александр Беглов. Он заявил, что семьи пострадавших получат поддержку от города.

Ранее стало известно, что на месте сгоревшей "Невской мануфактуры" появятся офисы и лофты.

Фото: Piter.TV