В среду Петербург окажется во власти северо-восточного циклона

Температура воздуха в этот день поднимется до плюс 1 градуса.

В среду, 26 февраля, на погоду в Петербурге окажет влияние северо-восточный циклон. Он принесет в город осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В этот день воздух в городе на Неве прогреется до плюс 1 градуса. В некоторых районах города возможны небольшие заморозки до минус градуса. В свою очередь в Ленобласти похолодает до минус 4 градусов.

Ветер в среду будет дуть со стороны северо-востока со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст., что является немного ниже нормы.

Эксперт попросил автомобилистов быть предельно внимательными. По его словам, утром и вечером на дорогах города возможно образование гололедицы.

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