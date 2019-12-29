Синоптик рассказал, какими будут весна и лето в Петербурге

В конце календарной зимы в Петербург придут легкий мороз и даже снег.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, чего петербуржцам стоит ждать от предстоящих весны и лета. Об этом сообщил "КП-Петербург".

В конце календарной зимы в Петербург придут легкий мороз и даже снег. В первый день календарной весны погода немного улучшится. Первого марта на улице выглянет солнце, днем будет до +2 градусов, а по ночам будет минусовая температура.

Первые пять дней марта будут преимущественно облачными со слабыми заморозками по утрам. Леус заверил, что ждать холодного лета после аномально теплой зимы не стоит. Лето будет нормальным или чуть теплее, чем обычно.

Сильный ветер покинет Петербург во вторник.

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