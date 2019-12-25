В среду уходящий циклон принесет в Петербург кратковременные дожди

Днем столбики термометров поднимутся до плюс 11-13 градусов.

В среду, 13 мая, влияние на погоду в Петербурге окажет тыловая часть уходящего на восток циклона. Об этом заявил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В этот день в городе будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Тем не менее, солнце успеет прогреть Петербург.

В среду столбики термометров поднимутся до плюс 11-13 градусов, в Ленобласти ожидается до плюс 8-13 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление изменится мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин рассказал, когда в Петербурге наступит лето.

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