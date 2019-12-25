В среду петербуржцев продолжает радовать летняя погода

В городе не ожидается дождей.

В Петербурге держится приятная летняя погода, в среду в городе так же тепло, как и накануне. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, лето в Петербурге остается благодаря гребню антициклона. Об этом специалист рассказал в своем Facebook.

Помимо тепла и солнца горожан порадует полное отсутствие дождей и пасмурности, воздух днем прогреется до +22...+24 в Петербурге, до +20...+24 в области. Ветер подует с востока и разгонится не сильнее 2-7 м/с. Атмосферное давление мало изменится в течение дня и составит 760 мм.рт.ст.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге стартовало реалити-шоу для художников.

Фото: Piter.TV