В Петербурге стартовало реалити-шоу для художников

Первый сезон "Мы не в музее" уже начали снимать.

В понедельник, 17 августа, стало известно, что в Петербурге начали снимать первый сезон реалити-шоу "Мы не в музее". Главными героями стали художники, которые работают в разных стилях. Главный приз – возможность реализовать себя в масштабном арт-проекте.

Мы хотим донести мысль, что не обязательно идти в музей, чтобы прикоснуться к чему-нибудь прекрасному рассказал продюссер.

Режиссер Илья Зверев отметил, что участники нервничали перед съемками, но уже успели познакомиться на репетициях. В сезоне покажут семь участников, которые пройдут через три испытания. После каждого из испытаний двое участников покинут проект. Так, в первом задании нужно написать картину за три часа, никуда не выходя и используя предложенные для всех материалы. Посмотреть готовый проект можно будет на "Ютубе" в сентябре.

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