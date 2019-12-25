В среду петербуржцев порадует по-июльски жаркая погода

Температура воздуха прогреется до +24…+26 градусов.

В среду, 12 мая, на погоду в Петербурге продолжит оказывать влияние гребень антициклона. В небе над городом будет немного облачно, однако обойдется без дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня окажется заметно выше климатической нормы и будет соответствовать середине июля.

Столбики термометров в городе покажут +24…+26 градусов, в Ленобласти +23…+28. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Синоптик добавил, что минувший вторник в Петербурге стал самым теплым днем с начала года. Воздушные массы прогрелись до +25,5 градусов.

Ранее фотограф из Петербурга поделился снимками огромной хищной птицы.

Фото: pixabay.com