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В среду над Ленобластью опять нависнут грозовые тучи
Сегодня, 17:57
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lizapoluda

В среду над Ленобластью опять нависнут грозовые тучи

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Температура поднимется до +31 градуса.

 В среду, 17 июня, погода в Ленинградской области останется практически неизменной: по-прежнему ожидается нашествие кратковременных дождей, ливней и гроз при сохранении жары. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

По прогнозам синоптиков, ночью температура опустится до +14 градусов, а днем достигнет отметки +31 градус.

В течение суток ветер приобретет восточное направление с порывами  3-8 м/с. При грозе возможно увеличение скорости до  15-18 м/с.

Атмосферное давление останется прежним.

Ранее мы рассказали о том, что Сосновый Бор охватили град и ливень.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградскаая область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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