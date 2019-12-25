В среду над Ленобластью опять нависнут грозовые тучи

В среду, 17 июня, погода в Ленинградской области останется практически неизменной: по-прежнему ожидается нашествие кратковременных дождей, ливней и гроз при сохранении жары. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
По прогнозам синоптиков, ночью температура опустится до +14 градусов, а днем достигнет отметки +31 градус.
В течение суток ветер приобретет восточное направление с порывами 3-8 м/с. При грозе возможно увеличение скорости до 15-18 м/с.
Атмосферное давление останется прежним.
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Фото: Pixabay
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