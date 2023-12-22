Дорогу к клинике "Белоостров" в Юкках построили дорожники Петербурга и Ленобласти

Протяжённость новой дороги составляет чуть более двух км.

В четверг, 8 февраля, в поселении Юкки (Всеволожский район Ленобласти) была открыта клиника высоких технологий. Данный проект по строительству дороги к новому медицинскому учреждению был реализован совместно дорожниками Петербурга и 47-ого региона, сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

Проезд к клинике "Белоостров" стал первой совместной разработкой специалистов двух регионов. Новая дорога была построена от федеральной трассы "Скандинавия". Помимо этого, был возведён небольшой мост через реку Сестра. Протяжённость новой дороги составляет чуть более двух км.

Напомним, что открытие клиники "Белоостров" прошло при участии спикера Совета Федерации Валентины РФ Валентины Матвиенко, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и губернатора Петербурга Александра Беглова.

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Фото: Telegram / Dorogi_lo