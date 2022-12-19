Турчак: в Горном Алтае до конца 2025 года отремонтируют более 100 км дорог

В регионе рассказали о восстановлении дорог.

Более сотни километров дорог в Республике Алтай региональные власти отремонтируют до конца 2025 года. Соответствующее заявлению председателю российского кабинета министров Михаилу Мишустину сделал глава региона Андрей Турчак в ходе встречи с чиновников из федерального правительства, который находится в Горно-Алтаййске с рабочим визитом. Чиновник пояснил, что местный дорожный фонд в 2025 году составил 3,5 миллиарда рублей.

Текущий год - 101 км планируем привести в нормативное состояние. И 12 мостов. Тема мостов для нашей республики очень важная. В прошлый раз я вам о ней докладывал. Планомерно двигаемся к тому, чтобы мостовое хозяйство приводить в порядок. Дорожный фонд этого года у нас 3,5 млрд. Андрей Турчак, глава региона

В 2024 году в рамках национального проекта было направлено 6,6 млрд рублей, за счет чего в нормативное состояние удалось привести 196 километров дорог. В текущем году при поддержке государства начнется реконструкция Чуйского тракта. Ремонт трассы позволит властям решить проблему с автомобильными заторами, особенно во время туристического сезона. Дополнительно на местах снизится аварийность.

Турчак: земельная амнистия на Алтае даст региону не менее 500 млн рублей в год.

Фото и видео: Правительство России