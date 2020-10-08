Названы регионы-лидеры по качеству автомобильных дорог

В конце списка оказалась Архангельская область.

Москва и Ханты-Мансийский округ по результатам 2024 года возглавляют рейтинг регионов страны по качеству автомобильных дорог. Соответствующие данные опубликовали журналисты новостного агентства "РИА Новости" со ссылкой на данные от Росавтодора и Росстата. По данным исследования, качество транспортного полотна традиционно остаётся одной из ключевых инфраструктурных проблем в России. Однако за последние годы ситуация улучшается. При этом 45,2 процента региональных и местных дорог, согласно исследованию, по‑прежнему не соответствуют нормативам.

Авторы работы уточнили, что по состоянию на конец 2024 года, 54,8 процентов автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям. Данный показатель на 0,7 процентных пункта выше уровня конца 2023 года. В исследовании говорится о том, что в 44 субъектах страны доля таких дорог ниже общероссийского уровня. Разница в рейтинге между топом лидеров и замыкающими субъектами - в три раза.

Лидером рейтинга по качеству дорог остается столице с показателем доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям 100 процентов. В лидирующую пятерку спи ска также попали Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)— Югра, Челябинская область, Ингушетия, Краснодарский край. Там доля варьируется в диапазоне от 82,3 до 89,4 процентов. Дополнительно Ингушетия характеризуется очень высокой плотностью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Больше этот параметр только в Москве, Петербурге и Севастополе.

Наиболее неблагополучно ситуация обстоит в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 16,9 процентов автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения. В СМИ уточни ли, что в области в дорожной сфере наблюдается позитивная динамика. В замыкающей пятерке рейтинга оказалась Кировская область с долей 27,9 процента, Волгоградская область (28,9 процента), Амурская область (33,9 процента) и Республика Марий Эл (34,1 процента).

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Фото: Piter.tv