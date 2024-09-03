Автопром и судостроение обеспечили Петербургу 122% роста промышленного производства

В первом полугодии 2025 года индекс промпроизводства в городе достиг 108%.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга подвёл итоги работы городской промышленности за первое полугодие 2025 года. Как сообщил председатель комитета Александр Ситов, индекс промышленного производства (ИПП) составил 108% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в обрабатывающих отраслях этот показатель достиг 110,1%.

Особенно заметен прогресс в радиоэлектронной промышленности, где объёмы производства увеличились на 30%, а общий объём отгруженной продукции превысил 230 млрд рублей. В судостроительном секторе ИПП составил 124,2%, а объём отгрузки достиг 153,8 млрд рублей, что на треть больше показателей 2024 года. Положительная динамика наблюдается и в автомобилестроении: перезапуск двух заводов способствовал росту ИПП на 122%, а объём отгруженной продукции увеличился на 20%. Производство машин и оборудования демонстрирует 10-процентный рост оборота и 30-процентное увеличение объёмов отгрузки.

Ранее сообщалось, что промышленный сбор увеличит цены на продукцию петербургских предприятий.

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