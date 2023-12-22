Губернатор Петербурга рассказал о ходе строительства Южной широтной магистрали

Дорога позволит снизить нагрузку на улицы Пушкина и Павловска.

В Петербурге продолжается строительство Южной широтной магистрали. Инфраструктура создается для научно-образовательного центра ведущих университетов. Стало известно, на каком этапе находится реализация проекта. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург" со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

На данный момент забиты первые сваи будущего путепровода через железную дорогу Витебского направления. Речь идет об участке между Петербургским шоссе и шоссе Подбельского. Планируется построить три путепровода.

Также градоначальник назвал причину строительства Южной широтной магистрали. Дорога позволит снизить нагрузку на улицы Пушкина и Павловска. Будет снижена нагрузка на железнодорожный переезд у станции "Царское Село".

Южная широтная магистраль будет протягиваться от Сарицкой улицы до шоссе Подбельского и Сетевой улицы. Её общая протяженность составит 7 км.

Ранее Piter.tv сообщил, что модернизация электроподстанции пройдёт в Ломоносове.

Фото: Правительство Петербурга