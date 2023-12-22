Модернизация электроподстанции пройдёт в Ломоносове

Работы запланированы в рамках инвестиционной программы на 2021-2025 годы с целью замены устаревшего и изношенного оборудования.

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства было одобрено соглашение с "Россетями Ленэнерго" о застройке земельного участка в Ломоносове. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Инвестор намерен модернизировать подстанцию "Ломоносовская" в пределах её территории. Работы запланированы в рамках инвестиционной программы на 2021-2025 годы с целью замены устаревшего и изношенного оборудования.

По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, модернизация подстанции позволит повысить надежность электроснабжения жилых домов, школ и детских садов, а также объектов торговли и предприятий малого и среднего бизнеса в Петродворцовом районе.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция теплосетей в Авиагородке завершена досрочно.

Фото: Правительство Петербурга