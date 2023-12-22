Реконструкция теплосетей в Авиагородке завершена досрочно

Новая конструкция повысила надежность снабжения 54 зданий теплом и горячей водой.

В Московском районе на территории авиагородка Петербургской ТЭК была проведена замена 15 544 м труб от котельной на Штурманской улице. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Новая конструкция повысила надежность снабжения 54 зданий теплом и горячей водой, в том числе здания школы №354, детского сада №51 и Центра социально-реабилитационного назначения "Прометей" ГБУ "СРЦН".

По словам вице-губернатора Петербурга Сергея Дрегваля, работы завершил на год раньше сроков. Специалистам ГУП "ТЭК" осталось закончить лишь некоторые работы по благоустройству территории.

Ранее мы сообщили о том, что ГУП "ТЭК СПб" полностью завершил модернизацию угольных, дизельных и мазутных котельных.

Фото: Telegram / Сергей Дрегваль