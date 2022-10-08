Более 300 пар сыграли свадьбу в Ленобласти на прошедшей неделе

На прошлой неделе, с 3 июля по 9 июля, в Ленобласти заключили брак 319 пар. Об этом сообщили в региональном Управлении ЗАГС.
Основные торжества прошли в красивую дату (7.07.2023), а также в День семьи, любви и верности (8 июля). В эти 2 дня поженились 243 пары.
В Управлении поздравили молодожёнов с важным в их жизни днём, пожелали любви и укрепления семьи.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти прошел Кубок Губернатора по конному спорту.
Фото: Управление ЗАГС Ленобласти
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