Более 300 пар сыграли свадьбу в Ленобласти на прошедшей неделе

7 и 8 июля было заключено 243 брака.

На прошлой неделе, с 3 июля по 9 июля, в Ленобласти заключили брак 319 пар. Об этом сообщили в региональном Управлении ЗАГС.

Основные торжества прошли в красивую дату (7.07.2023), а также в День семьи, любви и верности (8 июля). В эти 2 дня поженились 243 пары.

В Управлении поздравили молодожёнов с важным в их жизни днём, пожелали любви и укрепления семьи.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти прошел Кубок Губернатора по конному спорту.

Фото: Управление ЗАГС Ленобласти