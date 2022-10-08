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Более 300 пар сыграли свадьбу в Ленобласти на прошедшей неделе
Сегодня, 13:59
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Более 300 пар сыграли свадьбу в Ленобласти на прошедшей неделе

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7 и 8 июля было заключено 243 брака.

На прошлой неделе, с 3 июля по 9 июля, в Ленобласти заключили брак 319 пар. Об этом сообщили в региональном Управлении ЗАГС.

Основные торжества прошли в красивую дату (7.07.2023), а также в День семьи, любви и верности (8 июля). В эти 2 дня поженились 243 пары. 

В Управлении поздравили молодожёнов с важным в их жизни днём, пожелали любви и укрепления семьи.

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленобласти прошел Кубок Губернатора по конному спорту.

Фото: Управление ЗАГС Ленобласти

Теги: ленинградскаая область, свадьбы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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