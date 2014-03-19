В Ленобласти прошел Кубок Губернатора по конному спорту

Во Всеволожском районе Ленинградской области прошли соревнования по конному спорту. Кубок Губернатора забрал Александр Белехов.

В выходные в Ленобласти прошел Кубок Губернатора Ленинградской области по конному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по спорту региона.

Спортсменам нужно было преодолеть высоту препятствий заключительного и самого сложного маршрута в 150 сантиметров. Первое место маршрута гран-при заняла мастер спорта и петербурженка Таисия Мороз. Второе место досталось спортсменке из Ленобласти Дарье Кукушкиной, а третье забрала мастер спорта международного класса Анастасия Щербакова.

Сам Кубок Губернатора забрал конник Александр Беляков. На втором месте оказалась Мария Симаходская, а на третьем Анна Громзина. Все спортсмены приехали на соревнования из Петербурга. Высота препятствий на этом маршруте составила 145 см.

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Фото: пресс-служба Комитета по спорту Ленинградской области