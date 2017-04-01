Матч против Бублика продолжался 3 часа 17 минут.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Соперником седьмой ракетки мира в матче четвертого круга турнира был Александр Бублик из Казахстана. Рублев одержал победу со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.

Отметим, что Рублев впервые в карьере пробился в четвертьфинал Уимблдона. Его соперником станет победитель матча между сербом Новаком Джоковичем и поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее мы сообщали, что Рыбакина вышла в 1/8 финала Уимблдона.

Видео: YouTube / Wimbledon