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Рыбакина вышла в 1/8 финала Уимблдона

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Действующая победительница турнира обыграла Бултер в третьем круге.

Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла в 1/8 финала Уимблдона.

В третьем круге соперницей третьей ракетки мира была британская спортсменка Кэйти Бултер. Рыбакина одержала победу со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 57 минут.

Отметим, что Рыбакина является действующей победительницей Уимблдона. Ее соперницей в 1/8 финала стала Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в 1/8 финала Уимблдона.

Видео: YouTube / Wimbledon

Теги: елена рыбакина, кэйти бултер, уимблдон
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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