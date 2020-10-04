Рыбакина вышла в 1/8 финала Уимблдона

Действующая победительница турнира обыграла Бултер в третьем круге.

Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла в 1/8 финала Уимблдона.

В третьем круге соперницей третьей ракетки мира была британская спортсменка Кэйти Бултер. Рыбакина одержала победу со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 57 минут.

Отметим, что Рыбакина является действующей победительницей Уимблдона. Ее соперницей в 1/8 финала стала Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в 1/8 финала Уимблдона.

Видео: YouTube / Wimbledon