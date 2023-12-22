Дрозденко утвердил план тушения лесных пожаров в Ленобласти

При необходимости в тушении пожаров может быть задействовано 5 226 человек, 2 125 единиц техники и 10 255 единиц спецтехники.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал план по тушению лесных пожаров на территории региона на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

План предусматривает сотрудничество всех структур и организаций, работающих в лесу, для защиты его от возгораний. При необходимости в тушении пожаров может быть задействовано 5 226 человек, 2 125 единиц техники и 10 255 единиц спецтехники.

Напомним, что пожароопасный сезон стартует в Петербурге 15 апреля. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности должен будет подготовить площадки для отдыха детей и садоводческие организации, которым могут угрожать лесные пожары.

Ранее мы сообщили о том, что ленинградским торфом заинтересовались китайские партнеры.

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