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Ленинградским торфом заинтересовались китайские партнеры
Сегодня, 13:09
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Ленинградским торфом заинтересовались китайские партнеры

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Запасы торфа в Ленобласти оцениваются в 1,2 млрд тонн.

Ленинградским торфом заинтересовались китайские партнёры из государственного фонда исследования экономических реформ КНР. В Поднебесной торф хотят использовать в больших объемах для плодородия почв, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своих социальных сетях.

Сегодня разговор шел об экспорте. В Доме правительства, помимо потенциального заказчика, были представители морских и железнодорожных логистических компаний и переработчики торфа.

Александр Дрозденко

Запасы торфа в Ленобласти оцениваются в 1,2 млрд тонн.

Фото: Telegram/ Александр ДроZденко

Теги: китай, торф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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