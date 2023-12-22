Ленинградским торфом заинтересовались китайские партнеры

Запасы торфа в Ленобласти оцениваются в 1,2 млрд тонн.

Ленинградским торфом заинтересовались китайские партнёры из государственного фонда исследования экономических реформ КНР. В Поднебесной торф хотят использовать в больших объемах для плодородия почв, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своих социальных сетях.

Сегодня разговор шел об экспорте. В Доме правительства, помимо потенциального заказчика, были представители морских и железнодорожных логистических компаний и переработчики торфа. Александр Дрозденко

Запасы торфа в Ленобласти оцениваются в 1,2 млрд тонн.

Фото: Telegram/ Александр ДроZденко