Ленинградским торфом заинтересовались китайские партнеры

Ленинградским торфом заинтересовались китайские партнёры из государственного фонда исследования экономических реформ КНР. В Поднебесной торф хотят использовать в больших объемах для плодородия почв, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своих социальных сетях.
Сегодня разговор шел об экспорте. В Доме правительства, помимо потенциального заказчика, были представители морских и железнодорожных логистических компаний и переработчики торфа.
Александр Дрозденко
Запасы торфа в Ленобласти оцениваются в 1,2 млрд тонн.
Фото: Telegram/ Александр ДроZденко
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