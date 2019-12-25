В среду движение на 7 областных будет ограничено

Дорожники будут выполнять ямочный ремонт и установку дорожных знаков.

В среду, 1 июля, на 7 трассах Ленинградской области будут работать дорожники. Они выполнят ямочный ремонт, установят знаки и очистят проезжую часть. В связи с мероприятиями, движение будет ограничено. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, автолюбители временно не смогут быстро проехать по следующим дорогам:

"Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

12-179 километр - ограничение в оба направления с 08:00 до 19:00;

45, 96 километр - ограничение в оба направления с 08:00 до 19:00;

20-40 километр - ограничение в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00;

"Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

593-674 километр - ограничение в оба направления с 08:00 до 19:00;

669 километр - ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербург с 08:00 до 19:00;

"Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

105-149 километр - ограничение в оба направления с 08:00 до 19:00;

Вологда – Тихвин:

479-532 километр - ограничение в оба направления с 08:00 до 19:00;

481, 514, 516 километры - ограничение в оба направления с 08:00 до 19:00.

"Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

47-65 километр - ограничение в оба направления с 08:00 до 20:00;

142-143, 125 километры - ограничение в оба направления с 08:00 до 20:00.

"Выборг-Светогорск":

36+933 километр (мост через р. Вуокса) ограничение в оба направления с 00:00 до 24:00;

"Магистральная":

95-114 километр - ограничение в оба направления с 08:00 до 20:00;

0-30 километр - ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.



Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожске пройдет ремонт 14 улиц.

Фото: Piter.TV