В среду движение на 7 областных будет ограничено

В среду, 1 июля, на 7 трассах Ленинградской области будут работать дорожники. Они выполнят ямочный ремонт, установят знаки и очистят проезжую часть. В связи с мероприятиями, движение будет ограничено. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Так, автолюбители временно не смогут быстро проехать по следующим дорогам:
"Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
12-179 километр - ограничение в оба направления с 08:00 до 19:00;
45, 96 километр - ограничение в оба направления с 08:00 до 19:00;
20-40 километр - ограничение в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00;
"Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
593-674 километр - ограничение в оба направления с 08:00 до 19:00;
669 километр - ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербург с 08:00 до 19:00;
"Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
105-149 километр - ограничение в оба направления с 08:00 до 19:00;
Вологда – Тихвин:
479-532 километр - ограничение в оба направления с 08:00 до 19:00;
481, 514, 516 километры - ограничение в оба направления с 08:00 до 19:00.
"Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
47-65 километр - ограничение в оба направления с 08:00 до 20:00;
142-143, 125 километры - ограничение в оба направления с 08:00 до 20:00.
"Выборг-Светогорск":
36+933 километр (мост через р. Вуокса) ограничение в оба направления с 00:00 до 24:00;
"Магистральная":
95-114 километр - ограничение в оба направления с 08:00 до 20:00;
0-30 километр - ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.
Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожске пройдет ремонт 14 улиц.
Фото: Piter.TV
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