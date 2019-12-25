В среду в Петербурге прояснится, обойдется без дождей

Температура воздуха будет на 1-2 градуса выше климатической нормы.

В среду, 14 октября, на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние гребень антициклона, вытянувшийся с северо-запада. Его усилиями в облаках будет много прояснений, обойдется без дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня температурный фон в городе на Неве изменится мало и останется на 1-2 градуса выше климатической нормы. Столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов, в Ленобласти ожидается +8…+13 градусов.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что первый снег в Ленобласти выпадет 15 октября.

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