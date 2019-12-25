Первый снег в Ленобласти выпадет 15 октября

Правда, пойдет он вместе с дождем.

В ГУ МЧС России по региону рассказали, когда в Ленобласти выпадет первый снег. Его ожидают 15 октября, правда, пойдет он вместе с дождем.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с 78.ru подтвердил эту информацию. Он заявил, что первый снег в Ленобласти, действительно, ожидается 15 октября, однако с 21 числа вновь потеплеет.

Также синоптик рассказал о погоде в Петербурге. На этой неделе температура воздуха в городе будет каждый день понижаться. Виной всему циклоны, которые, помимо прочего, принесли с собой дожди. Во вторник и среду ожидается +10…+12 градусов. Ветер будет дуть с юго-западного направления, возможны осадки в виде небольших дождей.

В четверг в Петербурге похолодает до +8 градусов. Ветер усилится до 7-12 м/с. В восточных районах Ленобласти из-за похолодания может пойти мокрый снег. Петербуржцев на этой недели ожидают только дожди.

Холоднее всего будет в пятницу, 16 октября. Ночью столбики термометров опустятся до нуля градусов, в дневные часы воздух прогреется только до +2…+7 градусов.

Первые заморозки на территории города и Ленобласти ожидаются в ближайшие выходные, когда ночью будет не выше -2 градусов, а днем – не выше +5 градусов.

Ранее мы писали, что на четырех улицах Петербурга введут ограничения движения в середине октября.

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