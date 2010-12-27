В среду Петербург прогреется до +24  градусов 

По словам синоптиков, дождя в этот день не будет.

В среду, 28 августа, в Петербурге ожидается солнечная и теплая погода. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по городу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", дождя в этот день не будет. Ночью ветер будет дуть переменный до 1-5 м/с, а днем южный, юго-западный до 3-8 м/с. В ночное время температура будет около +14 градусов тепла, а днем город прогреется до +24 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться.

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