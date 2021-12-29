В среду Петербург оказался между двух циклонов

Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможен мокрый снег.

В среду, 16 февраля, Петербург оказался сразу между двух циклонов – один уходит из города, а другой сразу же приходит ему на смену. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможен мокрый снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе покажут +2…+4 градусов, в Ленобласти 0…+5. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг вновь будет очень тепло, а дождей станет больше.

Ранее мы писали, что минувший вторник стал самым теплым днем в Петербурге с начала зимы.

Фото: Piter.TV