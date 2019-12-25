В среду Петербург может побить температурный рекорд 1905 года

Сегодня температура воздуха в городе на 7-8 градусов превысит климатическую норму.

В среду, 17 июня, Петербург окажется в полосе атмосферного фронта. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы, местами возможен град. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня температурный фон на 7-8 градусов превысит климатическую норму. Столбики термометров в городе поднимутся до плюс 27-29 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление изменится мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

При такой погоде, по словам Леуса, возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры в Петербурге. Пока 17 июня было самым теплым в далеком 1905 году. Тогда столбики термометров показали плюс 27,3 градусов.

Ранее мы писали, что в среду над Ленобластью опять нависнут грозовые тучи.

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