Петербург 23 июня идет на пятый подряд температурный рекорд

Сегодня воздух в городе прогреется до +32…+34 градусов.

В среду, 23 июня, метеорологические условия в Петербурге будет формировать северо-западная периферия антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Сегодня в городе будет установлен очередной, уже пятый подряд, суточный рекорд максимальной температуры. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Согласно прогнозу синоптика, столбики термометров в городе покажут +32…+34 градусов, в Ленобласти ожидается +30…+35 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Михаил Леус добавил, что предыдущий температурный рекорд для 23 июня был установлен в 1917 году, когда воздух в Петербурге прогрелся до +30,7 градусов. Синоптик уверен, что сегодня он будет обновлен.

Ранее петербуржцы запечатлели на закате профиль Петра I.

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