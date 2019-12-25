Температура в Петербурге 4 ноября будет на 6 градусов выше нормы

Во второй половине дня могут пройти небольшие дожди.

В среду, 4 ноября, на погоду Петербурга окажет влияние приближающийся атмосферный фронт. В городе будет тепло, но с осадками. Об этом ведущий специалист центра "Фобос" написал на своей странице в Facebook.

В первой половине дня ожидается облачная с прояснениями погода, а во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем поднимется до +10 градусов, а в области и вовсе до +12 градусом. Это на 5-6 градусов выше нормы ноября. Порывы юго-западного ветра будут составлять 5-10 м/с. Атмосферное давление будет снижаться и достигнет 760 мм ртутного столба.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный собирается упростить процесс согласования уличных новогодних украшений.

Фото: Piter.TV