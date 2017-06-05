Первые бои состоятся 22 августа на арене Легкоатлетического Манежа.

В среду, 22 августа, в Петербурге стартует боксерский чемпионат. Почти полторы сотни сильнейших боксеров из Северной столицы поборются за право представлять город на национальном уровне. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Поединки будут идти во всех весовых категориях — от первой наилегчайшей (до 49 кг) до супертяжелой (свыше 91 кг). Всего на арене Легкоатлетического Манежа состоится почти двести боев, в которых определятся десять чемпионов города. Эти спортсмены будут представлять Петербург на Чемпионате России в Якутске, который состоится в октябре этого года.

Чемпионат пройдет в городе на Неве с 22 по 25 августа. Соревнования будут идти по вечерам, с 17:00 до 21:00. Финальные бои намечены на воскресенье, на 14 часов. Вход на все поединки бесплатный.

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