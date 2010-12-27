Во время ЧМ-2018 на стадионах продали более полумиллиона хот-догов

Кроме того, болельщики купили более 18 тысяч порций мороженого и более 19 тысяч пряников.

Месяц назад закончился Чемпионат мира по футболу-2018. ФИФА по-прежнему продолжает подводить итоги этого масштабного события. На этот раз на сайте футбольной организации появилась информация о том, сколько еды съели болельщики на стадионах.

Во время ЧМ-2018 было продано более полумиллиона хот-догов, 18 937 порций мороженого, 113 499 гамбургеров и 19 731 пряников. Кроме того, болельщики выпили 2 млн 941 тысячу кружек алкогольного и безалкогольного пива.

Напомним, ЧМ-2018 проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Чемпионами мира по футболу стали французы. Второе место заняли хорваты, а третье — бельгийцы.

Ранее мы писали, что Россия прибавила 21 позицию в рейтинге FIFA.

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