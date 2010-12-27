Россия прибавила 21 позицию в рейтинге FIFA

Российские спортсмены совершили наибольший прорыв в рейтинге Чемпионата мира по футболу.

Мировой рейтинг признал прорыв российской команды на прошедшем Чемпионате мира по футболу. Согласно статистике, спортсмены из страны-организатора показали лучший прорыв за всю историю мероприятия. напомним, что в 2018 году наши футболисты впервые попали в одну четвертую финала.

Отметим, что главному тренеру сборной Станиславу Черчесову удалось поднять воспитанников на 21 позицию рейтинга. Таким образом, Россия занимает 49 строчку.

Первое место отдано Франции, победившей на ЧМ-2018. До этого команда располагалась на 7 позиции. Предыдущий фаворит - германия опустилась с пьедестала на 15 место.

Наибольший "прыжок" в графике кроме россии также сделали сборные Хорватии, Уругвая и Швеции.

Фото: Pixabay.com