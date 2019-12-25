Контроль за уборкой во дворах усилили во всех районах Петербурга

Сотрудники жилищных агентств отправляют фотоотчеты о проделанной работе через систему "Объекты городской среды".

Администрации всех 18 районов Петербурга расширили количество пунктов контроля за уборкой дворов. Сотрудники Государственных учреждений жилищных агентств (ГУЖА) отправляют фотоотчеты о проделанной работе через систему "Объекты городской среды".

В 2024 году ГАТИ провела ряд выездных тренингов для специалистов районных администраций и жилищных агентств по использованию данной системы. Система автоматически создает задачи по содержанию территорий дворов на основе прогнозов погоды. Это включает превентивную обработку против гололеда, уборку и вывоз снега, а также очистку от мусора и мойку дорог и тротуаров в теплый период. Работники, ответственные за уборку, загружают отчеты о выполненных работах в систему, а ГАТИ выборочно проверяет их.

Прошедшей зимой ГАТИ обнаружила недостаточное количество контрольных точек, которые необходимы для объективной оценки качества уборки. Летом инспекция рекомендовала районам увеличить количество таких точек.

Больше всего контрольных точек появилось в Петроградском районе – с 500 до 800. Второе место занял Красносельский район, увеличив количество точек с 152 до 351. Третье место занял Адмиралтейский район, добавив 140 новых точек.

В результате по всему городу количество контрольных точек увеличилось на 23%. Это поможет улучшить контроль за качеством и сроками уборки в будущем.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге проходит неделя чистоты.

Фото: Piter.TV; ГАТИ