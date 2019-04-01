На следующей неделе в Петербурге пройдет неделя чистоты

Инспекторы ГАТИ усилят контроль за состоянием фасадов нежилых зданий и сооружений.

В рамках месячника по благоустройству Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) проведет традиционное мероприятие в середине октября, которое направлено на повышение ответственности владельцев за содержание частного имущества и подготовку города к зимнему сезону.

Инспекторы ГАТИ усилят контроль за состоянием фасадов нежилых зданий и сооружений. Владельцы обязаны своевременно устранять любые граффити, объявления и другие посторонние элементы на своих объектах. Хотя таких объектов в городе гораздо меньше, чем общественных, они играют важную роль в формировании облика Санкт-Петербурга и должны соответствовать статусу культурной столицы.

"Неделя чистоты" в Петербурге проводится уже в восьмой раз. С каждым годом отмечается снижение числа выявленных нарушений, что указывает на рост ответственности владельцев за содержание своего имущества.

Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах на Вишерской улице благоустроят сквер.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга