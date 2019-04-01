На следующей неделе в Петербурге пройдет неделя чистоты

В рамках месячника по благоустройству Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) проведет традиционное мероприятие в середине октября, которое направлено на повышение ответственности владельцев за содержание частного имущества и подготовку города к зимнему сезону.
Инспекторы ГАТИ усилят контроль за состоянием фасадов нежилых зданий и сооружений. Владельцы обязаны своевременно устранять любые граффити, объявления и другие посторонние элементы на своих объектах. Хотя таких объектов в городе гораздо меньше, чем общественных, они играют важную роль в формировании облика Санкт-Петербурга и должны соответствовать статусу культурной столицы.
"Неделя чистоты" в Петербурге проводится уже в восьмой раз. С каждым годом отмечается снижение числа выявленных нарушений, что указывает на рост ответственности владельцев за содержание своего имущества.
Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах на Вишерской улице благоустроят сквер.
Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга
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