В Петербурге снизились средние цены на автомобили

Среди моделей наиболее заметное снижение цен произошло на новый кроссовер JAC JS3 (-10%).

В июле в Санкт-Петербурге новые автомобили подешевели на 2%. Средняя стоимость автомобилей снизилась до 3,2 миллиона рублей, согласно данным, предоставленным пресс-службой сервиса "Авто.ру Оценка".

Среди моделей наиболее заметное снижение цен произошло на новый кроссовер JAC JS3 (-10%). Также подешевели Haval H3 (-9%), Exeed LX (-8%), Mengshi M-Hero (-8%) и Exeed RX (-7%). Однако были выявлены модели, цены на которые в июле увеличились. К ним относятся Toyota Camry и кроссовер Jetta VS7 (+7%), а также другие модели Jetta: кроссовер VS5 (+6%) и седан VA3 (+4,5%).

За прошедший месяц подержанные автомобили упали в цене на 1%, средняя стоимость подержанного автомобиля составила 2,3 миллиона рублей. Заметно подешевели минивэн Citroen C3 Picasso (-18%), внедорожники Land Rover Defender II (-14%) и Chevrolet Tahoe IV (-13%). Mercedes-Benz S-Класса W222 подешевел на 12%, а УАЗ Patriot и Lada 2104 — на 11%.

Средняя цена на подержанный Mercedes-Benz V-Класса W447 увеличилась в июне на 47,5%. Менее доступным стал и Mini Hatch F55/F56 (+23%).

Ранее мы сообщили о том, что завод "АГР" в Петербурге возобновит производство Hyundai Creta.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)