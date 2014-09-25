Завод "АГР" в Петербурге возобновит производство Hyundai Creta

В настоящее время на заводе выпускается по 100 автомобилей в день, и этот темп сохранится до конца года.

Производство кроссовера Solaris HC (Hyundai Creta) на заводе АГР в Петербурге возобновится в сентябре. Об этом сообщил Telegram-канал "Русский автомобиль".

В настоящее время на заводе выпускается по 100 автомобилей в день, и этот темп сохранится до конца года. Сейчас на площадке собирают только модели Solaris, но с сентября с конвейера начнут сходить Creta и RIO X. Если верить информации на сайте дилеров, сейчас автомобилей Creta в наличии нет.

Solaris – это те же модели Hyundai и KIA, которые производились на заводе Hyundai, когда им владел южнокорейский производитель.

Ранее мы сообщили о том, что производство автомобилей в Петербурге упало почти в семь раз за три года.

Фото: Правительство Петербурга