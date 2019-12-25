Производство автомобилей в Петербурге упало почти в 7 раз за три года

Три года назад объем отгруженных автомобилей в денежном выражении достиг отметки в 256,2 миллиарда рублей

В первой половине 2024 года автомобильные заводы Санкт-Петербурга продемонстрировали отставание в 6,8 раза по объему поставок автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Эта информация была предоставлена изданием "Ведомости Северо-Запад" на основании данных Петростата.

Три года назад объем отгруженных автомобилей в денежном выражении достиг отметки в 256,2 миллиарда рублей. За первые шесть месяцев текущего года было отгружено автомобилей на 37,5 миллиарда рублей. При этом данный показатель в 6,5 раза превышает аналогичный период прошлого года, когда автомобильные заводы Петербурга были остановлены и не производили продукцию.

В настоящее время в петербургской агломерации функционируют два из трех автомобильных заводов — "Автомобильный завод АГР" на территории бывшего завода Hyundai и "Автозавод Санкт-Петербург", запущенный на базе бывшего завода Nissan. Также стало известно, что до конца текущего года на бывшей площадке завода Toyota в Санкт-Петербурге будет запущено производство автомобилей премиального бренда Aurus.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург занял второе место в РФ по реализации ГЧП-проектов.

Фото: Piter.TV