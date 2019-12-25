Петербург стал первым в рейтинге городов с самыми дорогими освежающими напитками

Аналитики выяснили, что наиболее дорогостоящий напиток — бабл-ти, представляющий собой комбинацию молока, чая и фруктовых шариков с соком внутри.

Исследование геосервиса 2ГИС показало, что Петербург занимает первую строчку в списке городов с одними из самых высоких цен на прохладительные напитки, пишет "Деловой Петербург".

Количество фреш-баров в России увеличилось на 16% в июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Аналитики выяснили, что наиболее дорогостоящий напиток — бабл-ти, представляющий собой комбинацию молока, чая и фруктовых шариков с соком внутри. Средняя стоимость такого коктейля составляет примерно 327 рублей.

Самым доступным считается бамбл-кофе, вероятно, благодаря низкой популярности этого напитка. Цена охлажденного кофе достигает 281 рубля. Напитки матча и бамбл-кофе стоят приблизительно 274 и 270 рублей соответственно.

По состоянию на июнь 2025 года средний чек за охлаждающий напиток объёмом 300 мл в крупных российских городах приближается к 300 рублям.

Эксперты подчёркивают, что Москва, Санкт-Петербург, Казань и Уфа традиционно лидируют по уровню цен на напитки, в то время как самые доступные цены наблюдаются в Омске, Перми и Воронеже.

Рост числа торговых точек наблюдается в различных регионах страны. Особенно активно развиваются рынки Челябинска (+47%), Перми (+44%) и Казани (+36%).

Изменился и вкус россиян: популярность напитка матча заметно возросла, и запросы на него стали одним из основных запросов пользователей сервиса. Интерес к айс-латте увеличился на 50%.

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Фото: Unsplash (Rosalind Chang)