В Петербурге поймали алиментщицу из Калининграда

Следственные действия завершены, дело передано в суд. Женщине грозит лишение свободы сроком до одного года.

Женщина из Славского района Калининградской области задолжала около 300 тыс. рублей на содержание своей дочери 2013 года рождения, которая осталась жить с отцом. Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов региона, против неё было возбуждено уголовное дело.

Алиментщицу вызвали в службу судебных приставов. Однако вместо явки она покинула город и была объявлена в федеральный розыск. Спустя некоторое время сотрудники полиции обнаружили её в Петербурге и вернули в Калининградскую область.

Следственные действия завершены, дело передано в суд. Женщине грозит лишение свободы сроком до одного года.

Ранее мы сообщили о том, что гипермаркет выплатил петербурженке более 120 тыс. рублей после травмы руки.

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