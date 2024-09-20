В Петербурге вступили в силу ограничения на работу мигрантов-курьеров

С 22 ноября в Санкт-Петербурге вступили в силу новые правила, запрещающие иностранным гражданам, работающим по патенту, трудиться курьерами. Постановление губернатора Александра Беглова, подписанное еще в августе, дало бизнесу три месяца на адаптацию кадровых процессов.

В компании "Яндекс" сообщили, что за отведенное время партнерские сервисы перестроили работу и уведомили исполнителей об изменениях. Тем курьерам, которые больше не могут работать в Петербурге из-за новых требований, предложены альтернативные вакансии — например, кладовщиками или сборщиками заказов. При этом в компании отметили, что рынок уже столкнулся с дефицитом курьеров, а новые ограничения создают дополнительные препятствия для привлечения персонала.

Мы ожидаем, что кратно растущий спрос на доставку и снижение количества доступных курьеров негативно скажутся на доступности услуги: ее стоимость может увеличиться, а время доставки — вырасти. пресс-служба "Яндекс"

Для компенсации нехватки персонала компания развивает технологии, оптимизирующие маршруты и повышающие эффективность доставки. Новые правила затрагивают значительное число курьеров, работавших в Северной столице по патентам, и могут существенно повлиять на рынок доставки в преддверии зимнего сезона.

Фото: Piter.TV