В совете депутатов Шлиссельбурга новые лица

В воскресенье, 15 декабря, в Шлисельбурге Кировского района прошли внеочередные выборы депутатов в СД Шлиссельбургского городского поселения. По итогам голосования, 14 мандатов получили кандидаты от "Единой России", 1 мандат - самовыдвиженец и 1 представитель партии ЛДПР.
18 округ:
Андрей Крюков - 490 голосов (ЛДПР);
Владимир Номеров 453 голоса (самовыдвиженец);
Марина Рослова - 387 голосов ("Единая Россия);
Елена Буровцева - 383 голоса ("Единая Россия);
Отметим, что самовыдвиженец Владимир Номеров - бывший глава Шлиссельбурга.
19 округ:
Князев Ярослав Игоревич – 450 голосов (35,02%);
Маслаков Александр Владимирович – 440 голосов (34,24%);
Верещагин Алексей Леонидович – 367 голосов (28,56%);
Иванов Вячеслав Юрьевич – 353 голоса (27,47%);
20 округ:
Луцкая Ольга Викторовна – 508 голосов (48,85%);
Филимонова Яна Александровна – 422 голоса (40,58%);
Лашков Дмитрий Сергеевич – 370 голосов (35,58%);
Янчин Дмитрий Сергеевич – 332 голоса (31,92%);
Явка в 20 округе составила 1040 человек (38,42%);
21 округ:
Сергеева Мария Ивановна – 484 голоса (38,69%);
Силаева Надежда Александровна – 390 голосов (31,18%);
Меликова Татьяна Станиславовна – 370 голосов (29,58%);
Жаналиев Никита Григорьевич – 323 голоса (25,82%);
Явка в 21 округе составила 1252 человека (42,60%);
По данным Леноблизбиркома - явка составила 42,5% (4804). Всего на 16 мест претендовало 94 человека.
Ранее мы сообщали, что в Выборге прошла торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам.
Фото: vk.com/kirovskreg
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