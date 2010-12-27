В совете депутатов Шлиссельбурга новые лица

Большинство кандидатов - от "Единой России".

В воскресенье, 15 декабря, в Шлисельбурге Кировского района прошли внеочередные выборы депутатов в СД Шлиссельбургского городского поселения. По итогам голосования, 14 мандатов получили кандидаты от "Единой России", 1 мандат - самовыдвиженец и 1 представитель партии ЛДПР.

18 округ:

Андрей Крюков - 490 голосов (ЛДПР);

Владимир Номеров 453 голоса (самовыдвиженец);

Марина Рослова - 387 голосов ("Единая Россия);

Елена Буровцева - 383 голоса ("Единая Россия);

Отметим, что самовыдвиженец Владимир Номеров - бывший глава Шлиссельбурга.

19 округ:

Князев Ярослав Игоревич – 450 голосов (35,02%);

Маслаков Александр Владимирович – 440 голосов (34,24%);

Верещагин Алексей Леонидович – 367 голосов (28,56%);

Иванов Вячеслав Юрьевич – 353 голоса (27,47%);

20 округ:

Луцкая Ольга Викторовна – 508 голосов (48,85%);

Филимонова Яна Александровна – 422 голоса (40,58%);

Лашков Дмитрий Сергеевич – 370 голосов (35,58%);

Янчин Дмитрий Сергеевич – 332 голоса (31,92%);

Явка в 20 округе составила 1040 человек (38,42%);

21 округ:

Сергеева Мария Ивановна – 484 голоса (38,69%);

Силаева Надежда Александровна – 390 голосов (31,18%);

Меликова Татьяна Станиславовна – 370 голосов (29,58%);

Жаналиев Никита Григорьевич – 323 голоса (25,82%);

Явка в 21 округе составила 1252 человека (42,60%);

По данным Леноблизбиркома - явка составила 42,5% (4804). Всего на 16 мест претендовало 94 человека.

Ранее мы сообщали, что в Выборге прошла торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам.

Фото: vk.com/kirovskreg