Подростки получили паспорта в День Конституции Российской Федерации.

В Выборге прошла торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Торжественная церемония состоялась в выставочном зале "Выборг – город воинской славы". Чтобы поздравить молодых людей, на мероприятие прибыл заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько. Он отметил, что для подростков – это особенный день. Важно, что это торжественное событие произошло в один из значимых государственных праздников.

Скоро вы и ваши сверстники будете определять судьбу России, вносить вклад в её развитие. Вам предстоит строить будущее и нашего Выборгского района. Помните, от ваших дел и поступков зависит каким оно будет. Желаем вам успехов, удачи, выбрать верный жизненный путь и смело идти к намеченной цели, - подчеркнул заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько.

В рамках мероприятия, дополнительно к паспорту, подросткам вручили Конституцию РФ. Паспорта получили 15 юных жителей Выборгского района.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге автомобиль полиции столкнулся с хэтчбэком.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти