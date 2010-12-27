Информации о пострадавших нет.

В Выборге автомобиль полиции столкнулся с хэтчбэком. Корреспондент Piter.TV прислал кадры с места происшествия.

О происшествии стало известно 13 декабря. Авария произошла на улице Куйбышева. За рулем хэтчбэка находился пожилой мужчина.

Полицейская машина спешила куда-то с включенными мигалками и в бок ей влетел дедушка на мерседесе, - рассказывают очевидцы.

По факту ДТП проводится проверка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Ленобласти осудят убийцу и насильника из Подпорожья.

Фото: Piter.TV