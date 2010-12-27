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В Выборге автомобиль полиции столкнулся с хэтчбэком
Сегодня, 13:54
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В Выборге автомобиль полиции столкнулся с хэтчбэком

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Информации о пострадавших нет.

В Выборге автомобиль полиции столкнулся с хэтчбэком. Корреспондент Piter.TV прислал кадры с места происшествия.

О происшествии стало известно 13 декабря. Авария произошла на улице Куйбышева. За рулем хэтчбэка находился пожилой мужчина.

Полицейская машина спешила куда-то с включенными мигалками и в бок ей влетел дедушка на мерседесе,

- рассказывают очевидцы.

По факту ДТП проводится проверка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Ленобласти осудят убийцу и насильника из Подпорожья.

Фото: Piter.TV 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, Выборг,

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