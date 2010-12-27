В Выборге автомобиль полиции столкнулся с хэтчбэком. Корреспондент Piter.TV прислал кадры с места происшествия.
О происшествии стало известно 13 декабря. Авария произошла на улице Куйбышева. За рулем хэтчбэка находился пожилой мужчина.
Полицейская машина спешила куда-то с включенными мигалками и в бок ей влетел дедушка на мерседесе,
- рассказывают очевидцы.
По факту ДТП проводится проверка. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Ленобласти осудят убийцу и насильника из Подпорожья.
Фото: Piter.TV
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