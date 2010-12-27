В Ленобласти осудят убийцу и насильника из Подпорожья

Он изнасиловал знакомую, а потом зарезал её ножом.

Правоохранительные органы направили дело в отношении жителя Подпорожья в Ленинградский областной суд. Мужчина обвиняется в изнасиловании и убийстве женщины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

По версии следствия, обвиняемый в октябре 2018 года пришёл в гости к своей знакомой, где они вместе распивали алкогольные напитки. После этого мужчина напал на знакомую, изнасиловал её и затем несколько раз ударил ножом. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Ленобласти мужчина признался в убийстве и изнасиловании племянницы в 2011 году.

Фото: Piter.tv