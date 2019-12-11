В Ленобласти мужчина признался в убийстве и изнасиловании племянницы в 2011 году

На тот момент девочке было 10 лет. Её фрагменты тела нашли в лесу Ленобласти.

В Ленинградской области раскрыли изнасилование и убийство 10-летней девочки, совершенное еще в 2011 году. По подозрению в совершении преступления задержан 55-летний мужчина, который полностью признал свою вину. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Ленобласти.

Девочка исчезла в конце марта 2011 года, в полицию обратилась мать 10-летнего ребёнка. Фрагменты тела девочки нашли в лесном массиве Волосовского района Ленинградской области. Тогда же возбудили уголовное дело по статье "Убийство", но злоумышленника так и не нашли.

Это дело продолжила вести аналитическая группа по расследованию преступлений, совершённых в прошлые годы. Правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался родственник погибшей девочки

По версии следствия, 26 марта 2011 года подозреваемый находился в своём доме в Волосово вместе с девочкой. Мужчина изнасиловал и задушил ребенка, после чего вывез и спрятал тело в лесу, забросав снегом.

На данный момент следователи СК России проводят с участием задержанного комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу.

В гараже в Петергофе нашли труп пропавшего без вести.

Видео: СК РФ